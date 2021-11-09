فاز الروائي والصحفي الكندي من أصل مصري، عمر العقاد، بجائزة سكوتيابنك جيلر، أكبر جائزة كندية في الرواية، والبالغ قيمتها 100 ألف دولار كندى هذا العام.

وحصل العقاد على الجائزة عن رواية "يا لها من جنة غريبة" في حفل في تورونتو بثه التلفزيون مساء الاثنين، بحسب محطة (سي تي في نيوز) الكندية.

وتدور أحداث الرواية التي نشرتها دار نشر "ماكليلاند آند ستيوارت"، حول طفلين أثناء أزمة اللاجئين العالمية.

وقالت لجنة التحكيم إن الرواية "تثير تساؤلات حول اللامبالاة والعجز، وفي نهاية المطاف، تقدم أدلة على كيفية التواصل بشكل متعاطف في عالم منقسم".

وانتقل العقاد، 39 عاما، إلى كندا عندما كان عمره 16 عاما، والتحق بالمدرسة الثانوية في مونتريال قبل أن يلتحق بجامعة كوينز في كينجستون بمقاطعة أونتاريو. وعاش في تورونتو لمدة عقد تقريبا.

وتمنح الجائزة لمؤلف أفضل رواية أو مجموعة قصص قصيرة كندية تنشر بالإنجليزية.