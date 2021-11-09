إيهاب جلال: الزمالك عرض علي تدريب الفريق 3 أو 4 مرات

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كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، حقيقة رحيله من إنبي لتدريب نادي الزمالك.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس": "عندما عرض علي تدريب نادي الزمالك لم أكن مرتبط بنادي أخر".

وأضاف: "الزمالك وإنبي كانوا متساويان في عدد النقاط وهذا يدل على عدم ارتباطي باي نادي، وطلب من مسؤولي الزمالك القدوم إلى منزلي من أجل اخفاء الأمر على الإعلام".

وأكمل مدرب بيراميدز: "عندما كنت في مصر المقاصة، عرض علي الزمالك تدريب الفريق 3 أو 4 مرات ولو أردت تدريبه بلا هدف وقتها لكنت وافقت على العرض".

وأتم إيهاب جلال: "لدي أزمة حقيقية عندما نتفق على بنود معينة يجب تنفيذها في العقود لكن مع إنبي تغيرت بعض البنود التي اتفقنا عليها".