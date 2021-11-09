وزير الأوقاف: التعايش السلمي بين الأديان لا يعني ذوبان أي دين في آخر

جمعة: التجديد الذي ننشده يعني إعمال العقل في فهم النص في ضوء معطيات الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع.. والقطاع الديني: حل مجلس إدارة أي مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات



قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن مهمة العلماء البيان لا الهداية، وأن الأصل في الإسلام هو السلام والتعايش السلمي بين البشر، فلا إكراه في الدين ولا على الدين، ولا قتل على المعتقد، ولا تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أوالقبلية.

وأضاف جمعة خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الأول لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بعنوان "تجديد الخطاب الديني"، أن الأصل في الأمر أنها حقوق وواجبات على نحو ما رسخته وثيقة المدينة المنورة من أسس التعايش بين أهل المدينة جميعًا، منوها أن مهمة العلماء والفقهاء البلاغ ، أما أمر الهداية فمن الله وحد.

وأوضح أن التجديد الذي ننشده هو التجديد المنضبط بضوابط الشرع، القائم على إعمال العقل في فهم صحيح النص في ضوء معطيات الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ، وأن هناك أمرين في غاية الخطورة قد أضرا بالخطاب الديني، وبصورة الإسلام والمسلمين هما الجهل والمغالطة ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطاتهم من عمالة أو متاجرة بالدين.

ونوه جمعة أن من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته، لافتا أن جماعات التطرف عكست القواعد العامة فجعلت التحريم أصلا والحلَّ استثناءً، غير مدركين أنهم يعقدون على الناس أمور حياتهم ، مع أن الأصل في الأمور الإباحة، وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل.

وأردف، أن إطلاق كلمة عالم على شخص لم يستوف مقومات العلم ولَم يمتلك أدواته أمر في غاية الخطورة، ربما يصل إلى حد الجناية على العلم أو في حقه، العالم عالم، والفقيه فقيه، والمؤرخ مؤرخ، والواعظ واعظ، والنسابة نسابة، وقد ظهر على مدار تاريخنا الطويل طوائف من الوعاظ، والوعاظ البكائين، ومن القصاص، والحكائين، والمنشدين، والقراء.

وفي سياق آخر، أكد هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سيتم حل مجلس إدارة أي مسجد لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد.