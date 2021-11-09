ولاية ألمانية تشدد قواعد مكافحة كورونا لغير الملقحين وغير المتعافين

أعلن رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية فولكر بوفير اليوم الاثنين تشديد قواعد مكافحة كورونا للأشخاص غير الحاصلين على تطعيم كورونا وللموظفين الذين يتواصلون في أماكن عملهم مع عملاء خارجيين.

وفي ضوء تشديد هذه القواعد، فإنه سيتعين على الأشخاص غير الملقحين أوغير المتعافين تقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" حديث من أجل المشاركة في الفعاليات التي تنظم وفقا لقاعدة "3جي" أو لدى الدخول إلى العديد من المؤسسات التي تطبق هذه القاعدة حيث لن يتم الاكتفاء بتقديم نتيجة اختبار المستضد السريع.

وتتعلق قاعدة 3جي بمن تلقوا التطعيم الكامل أو من أصيبوا بالفيروس وتعافوا بشكل كامل، أو من يملكون اختباراً سلبيا.

جاء هذا الإعلان كرد فعل على ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا في الولاية.

ويسري اختبار "بي سي آر" الإجباري تحديدا على دخول المناطق الداخلية في الفعاليات والمعارض والقطاع الثقافي والمؤسسات الترفيهية والمرافق الرياضية والمطاعم وصالات الألعاب.

كانت هيسن شددت في الأسبوع الماضي القواعد الخاصة بالاختبار الإجباري في دور الرعاية والمسنين والمستشفيات.

وقال بوفير إن هذا الإجراء سيتم توسيع نطاقه ليشمل قطاعات أخرى.

وأضاف بوفير أن قاعدة "3جي" ستسري أيضا على أماكن العمل مستقبلا في حال تعامل الموظفين مع عملاء خارجيين، مشيرا إلى أن من هؤلاء على سبيل المثال العاملون في محلات السوبرماركت وحركة النقل العام ولدى محلات الحلاقة.