تايوان ترسل غواصة بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع الصين للمشاركة في تدريبات دفاعية

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت الغواصة "هاي لانج" للمشاركة في تدريبات دفاعية بالقرب من جزيرة "تايبينج" المتنازع عليها مع الصين فى بحر الصين الجنوبي.

ولم تكشف وزارة الدفاع التايوانية، أية تفاصيل بشأن توقيت وأنشطة الغواصة "هاى لانج" بالقرب من جزيرة تايبيج، ولكنها أكدت أنه يتم استخدام الغواصة وقت السلم لحماية الممرات البحرية والمياه الإقليمية، ولكن في وقت الحرب يمكن أن تصدر أوامر لها بمهاجمة أهداف معادية وزرع ألغام.

وكانت الوزارة قد ذكرت يوم السبت الماضي أن عشرين طائرة مقاتلة صينية اخترقت منطقة الدفاع الجوي التايواني.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ليبرتى تايمز" التايوانية، أن إدارة حرس السواحل ترسل سفن للقيام بدوريات قرب الجزر، ولكن الغواصة "هاي لانج" التابعة للبحرية التايوانية تشارك في تدريبات منتظمة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البحرية التايوانية تُشغل حاليا غواصتين كان قد تم بناؤهما في هولندا خلال فترة الثمانينات، ولكن تايوان تعمل الآن من أجل بناء أول غواصة تايوانية الصنع .