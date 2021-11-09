 بالصور.. إعدام 16 طن سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة - بوابة الشروق
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بالصور.. إعدام 16 طن سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:32 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية وبرفقة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة برشيد.

حيث تمكنت الحملة من إعدام 16طن سمك سيلفر تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في المحضر التمويني المحرر بمعرفة إدارة تموين رشيد بشأن ضبط ١٦ طن سمك سيلفر غير صالح للاستهلاك الادمي لاحتواءه علي ديدان.

 

 

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