السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 10 طرب حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، سائق، يدعى "م.أ.ع"، 21 عامًا، بالسجن لمدة 10 أعوام؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 4297 لسنة 2021 جنايات العطارين.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، فتم تقنين الإجراءات وإعداد كمين له، حيث ألقي القبض عليه أثناء تواجده في الشارع، إذ وجِدَ بحوزته حافظة بلاستيكية بداخلها 10 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بالعملاء، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: حازم عبد الفتاح الشناوي، والسيد عباس السيد، وسكرتير الجنايات، السيد الوزيري.