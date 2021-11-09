 محافظ الشرقية: إجراء 3300 عملية قلب مفتوح لغير القادرين - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: إجراء 3300 عملية قلب مفتوح لغير القادرين

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:13 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم إجراء 330 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير علي المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تم إجراءها من خلال القوافل الطبية التي انطلقت بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الأطباء والمؤسسات الطبية في مجال أمراض القلب.

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