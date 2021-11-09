رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معربا عن أمله أن تشهد مزيدا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الشيوخ بمكتبه اليوم الثلاثاء، فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، وأعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين مصر وبلجيكا.

وتناول اللقاء دور مجلس الشيوخ في مصر بعد عودته، حيث أكد عبدالرازق، أن المجلس يضم عقولا ناضجة وقامات كبيرة في المجتمع المصري ستجعل مخرجات المجلس دائما في أعلى مستوى، وبما يحقق تطوير البنية التشريعية لمواكبة التطور الذي تقوم به الدولة.

بدوره، أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أن العلاقات المصرية البلجيكية علاقات مميزة على كافة الأصعدة والمستويات.

كما أعرب عن أمله في أن تشهد مزيدا من التعاون البرلماني الثنائي بين برلماني البلدين الصديقين، مشدداً على إيمان بلجيكا بأهمية دور مصر الكبير في دعم الاستقرار في المنطقة بوصفها أكبر دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ووجه السفير البلجيكي التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الطوارئ في مصر وكذلك تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن بلاده تنظر لمثل القرارات الإيجابية بكل تقدير.

حضر اللقاء، المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب هاني نعمة الله والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.