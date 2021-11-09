قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأن هناك تعليمات بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأزالت الوحدات المحلية بالمنيا أمس الإثنين، 39 تعديا بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3718 متر مربع، منها 6 حالات، على مساحة 569 متر مربع، بغرب سمالوط، وإزالة 33 حالة على مساحة 3149 متر مربع، بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا.