بايدن يعلق على تراجع شعبيته إلى مستويات قياسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تعليقه على تراجع شعبيته إلى مستويات قياسية، إنه لم يسترشد بنتائج استطلاعات الرأي عندما شارك في السباق الانتخابي.

وخلال مقابلة مع WKRC-TV، أمس الاثنين، استفسر مقدم البرنامج عن رأي الرئيس الأمريكي بخصوص نتائج استطلاع مشترك لصحيفة USA Today وجامعة سوفولك الذي أشار إلى أن مستوى تأييد الأمريكيين لبايدن انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 37.8٪، أضاف الرئيس الأمريكي: "نتائج الاستطلاع، التي رأيتها في وسائل الإعلام الأخرى قبل دخول الاستوديو، تشير إلى انخفاض في تقييمي، لكن النسبة الإيجابية هناك 48٪ مقابل 52٪".

وشدد بايدن على أنه لم يترشح للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي العام. وأكد أن الوضع قد يتغير مع تمرير في الكونغرس أجندة إدارته التي سيكون لها "تأثير كبير على الأمريكيين العاديين".

وأشار بايدن إلى أن أرقام تقييم نشاط الرئيس الأمريكي يمكن أن "ترتفع وتنخفض"، وإلى أنه يحظى حاليا بدعم " نفس عدد الأمريكيين" الذين دعموا أسلافه، بمن فيهم باراك أوباما (2009-2017) وبيل كلينتون ( 1993-2001).

واعترف بايدن بأن "عددا كبيرا من الأمريكيين يشعرون بالقلق" بسبب الوباء وأزمة الطاقة والبطالة.