عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد وصول آلية بولندية عليها مكبرات للصوت، إلى الجهة المقابلة لمخيم المهاجرين المحتشدين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، حيث احتشد حوالي 4 آلاف مهاجر بالقرب من الحدود.

وأخذت الآلية تدعو المهاجرين عبر مكبرات الصوت إلى العودة إلى بلادهم، وأطلقت نداء باللغة العربية جاء فيه: «إذا كنتم ترغبون في القدوم إلى أوروبا تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من قنصليات دول الاتحاد الأوروبي، تعالوا بطريقة ووسيلة قانونية».

وقال مراسل الفضائية كوستيا بريدبايلو إن سيارة الدعاية والترويج البولندية تردد طوال الليل عبارات من هذا النوع: «اذهبوا إلى بيوتكم، عودوا إلى وطنكم، لا أحد ينتظركم هنا».

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن السلطات البولندية أرسلت الآلاف من عناصر الهيئات الأمنية والجيش لحماية الموقع.

وقالت الوزارة إن نشر مثل هذا العدد من العناصر على الحدود، يعد نشاطا عسكريا، مؤكدة أن مينسك لم تتلق إخطارات بهذا الشأن.