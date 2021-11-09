جون كيري في جلاسكو: أمريكا ستتوقف عن حرق الفحم بحلول 2030

توقع مبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيري، أن أكبر اقتصاد في العالم سيتوقف عن حرق الفحم بنهاية العقد الحالي.



وقال كيري اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع رئيس تحرير وكالة بلومبرج جون ميكليثويت، في مؤتمر المناخ "كوب26" في جلاسكو "بحلول 2030 في الولايات المتحدة لن يكون لدينا فحم.. لن يكون لدينا محطات تعمل الفحم".



وأمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن توقف استخدام الفحم. وقد تم إحباط جهود الرئيس جو بايدن الطموحة لخفص اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري بمشروع قانون للإنفاق بقيمة 75ر1 تريليون دولار، بسبب معارضة السيناتور الديمقراطي جو مانشين، من ولاية ويست فيرجينا الغنية بالفحم.



ويمتلك مانشين صوتا مرجحا في مجلس الشيوخ وقد ضغط من أجل إزالة البنود الرافضة لاستخدام الفحم.



وتحصل الولايات المتحدة على نحو 25% من الكهرباء من الوقود، ولا يعتزم العديد من أكبر شركات الكهرباء التخلص من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري حتى عام 2050.