العراق يقرر التفاوض مع شيفرون الأمريكية لتطوير حقول النفط جنوبي البلاد

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تخويل شركة النفط الوطنية العراقية صلاحية التفاوض المباشر مع شركة شيفرون الأمريكية لتنفيذ خط لوزارة النفط لإنجاز مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء بطاقة تبلغ 600 الف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الأعمال في محافظة ذي قار (375كم جنوبي بغداد).

وذكر بيان لوزارة النفط أن الحكومة العراقية خولت خلال جلسة عقدت اليوم شركة النفط الوطنية العراقية صلاحية التفاوض المباشر مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير الحقول النفطية في محافظة ذي قار من خلال تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية لإنتاج النفط والغاز الذي يضم تطوير أربع رقع استكشافية في المحافظة.

وأوضح البيان أن هذا المشروع يشكل إضافة مهمة تسهم في تعزيز وادامة الإنتاج الوطني دعماً للاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة التي تستهدفها الحكومة والوزارة.

وبحسب البيان ،تتضمن خطة الوزارة في محافظة ذي قار إنجاز مجموعة مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء، بطاقة أولية مستهدفة تبلغ 600 الف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الأعمال.

وذكر أن الخطة تشمل إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء للمساهمة في تعزيز وادامة الانتاج الوطني، والنهوض بالبنى التحتية وتطويرها، وزيادة فرص التنمية لشركات القطاع الخاص بالمحافظة فضلاً عن توفير فرص العمل.