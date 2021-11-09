قضت محكمة الاستئناف السنغافورية في اللحظات الاخيرة قبيل تنفيذ عقوبة إعدام صدرت بحق مواطن ماليزي معاق ذهنيا، بوقف تنفيذ الحكم بعد أن كان من المقرر أن يتم إعدامه غدا الأربعاء بتهمة تهريب المخدرات.

وقال القاضي أندرو فانج إنه لن يكون من المناسب المضي قدما في تنفيذ الحكم، حيث ثبتت إصابة المتهم المدعو ناجانتران دارمالينجام، بفيروس كورونا، وهو تطور "غير متوقع إلى حد ما"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية في قاعة المحكمة.

وكان من المقرر أن يستمع القاضي إلى استئناف من جانب محامي الدفاع عن ناجانتران، للطعن على رفض طلب المتهم أمس الاثنين بإجراء مراجعة قضائية لقضيته بسبب الإعاقة التي يعاني منها.

ولم يتم تحديد موعد جديد للاستئناف.

وينتظر ناجانتران /33 عاما/ تنفيذ حكم الإعدام منذ أكثر من 10 أعوام.

وحظيت قضيته باهتمام دولي في الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد إعدامه، حيث وجهت الحكومة الماليزية ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون وممثل الاتحاد الأوروبي في سنغافورة، التماسات للعفو عنه.