وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون أزمة السودان في بروكسل الاثنين المقبل

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة السودان في بروكسل، يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في الـ25 من شهر أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عددا من المدن السودانية في حالة من الشلل.

وشدد البرهان، في أكثر من مناسبة، على أنه يسعى لـ«انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة».