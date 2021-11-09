محافظ بني سويف يبحث آليات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة تذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ الدراسات التي تمت لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومتابعة آليات تنفيذها وتذليل المعوقات التي تواجه عملية التطبيق، في ضوء الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلي بالمحافظة، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية التي أطلقتها المحافظة وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل.

وشدد غنيم على أهمية العمل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية؛ لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات، وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح، وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات.

ووجه المحافظ بتعميم النموذج الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف حصر كافة الأنشطة التجارية الأهلية غير الرسمية، وإرسال هذا النموذج للوحدات المحلية لعمل حصر بكافة الأنشطة التجاري التي تقع خارج النطاق الرسمي، للعمل على إدماج تلك الأنشطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.