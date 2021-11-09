 جنايات سوهاج: السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بأخميم - بوابة الشروق
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جنايات سوهاج: السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بأخميم

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:40 م

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل وسائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس، وناصر فؤاد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمير من العام الماضى، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من (م. م. 24 عاما) عاطل، و(ح. ع. 26 عاما) سائق، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش"، بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهما، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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