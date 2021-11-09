 المفوضية الأوروبية: تجمع حوالي 2000 مهاجر على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية: تجمع حوالي 2000 مهاجر على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

حدود بولندا وبيلاروسيا
حدود بولندا وبيلاروسيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 4:00 م

ذكرت المفوضية الأوروبية أن نحو ألفي مهاجر تجمعوا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في محاولة لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

أفادت بذلك قناة سكاي نيوز البريطانية، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد دعت بيلاروسيا في بيان صحفي، إلى التوقف فورا عن تعريض حياة الناس للخطر واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، وأكدت أن هذا "أمر غير مقبول".

وأرسلت بولندا أمس، أفراد شرطة وجنود عسكريين إضافيين إلى حدودها مع بيلاروسيا بسبب تدفق المهاجرين إلى المنطقة ورصد مجموعة كبيرة حاولوا العبور من مدينة شمال شرقي بولندا.

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