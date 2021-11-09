توفي الفنان أحمد خليل، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس ودخوله إلى أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "إلا أنا"، حدوتة "حكايتي مع الزمان".

وأحمد خليل مواليد 15 يناير عام 1941، درس التمثيل في معهد الفنون المسرحية، وعُين معيداً في المعهد بعد تفوقه في سنوات الدراسة، وشارك في عدد من المسرحيات، منها "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة"، ولكن تألقه الحقيقي في الدراما التلفزيونية، التي قدم فيها عشرات الأدوار في عدد من المسلسلات الشهيرة والناجحة في تاريخ الدراما التلفزيونية، مثل حديث الصباح والمساء، هوانم جاردن سيتي، قصة الأمس، قاسم أمين، ملك روحي وغيرها.

اشتهر خليل بتقديم أدوار رجل الأعمال الثري وما بين الشر والطيبة تنوع شكل الدور، كما شارك في أعمال فنية تاريخية متعددة، مثل "علي باشا ماهر" في الجماعة، و"سعد زغلول" في مصر الجديدة، "أبي سفيان بن حرب" في الوعد الحق، "يوسف الثقفي" في أبي حنيفة النعمان، "مؤيد الدين بن العلقمي" في الفرسان.

وتُعد شخصية "عطا المراكيبي" في مسلسل حديث الصباح والمساء إحدى أشهر الأدوار التي قدمها أحمد خليل، وهو المسلسل المأخوذ عن رواية للروائي نجيب محفوظ وقدم المعالجة التلفزيونية لها الكاتب محسن زايد.

ونلقي الضوء على تلك الشخصية المختلفة التي قدمها خليل ومدى تشابها مع لما كتبه محفوظ ورؤية زايد الدرامية..

بدأت شخصية عطا في الرواية منذ صباه، كان طفلاً يتيماً، أخذه أحد التجار المغاربة، وجعله يعمل معه في "الدكان" الخاص به وقام بتربيته، وحينما أصبح شاباً زوجه من ابنته الوحيدة.

وصف محفوظ بنية المراكيبي الجسمانية بأنها قوية وخشنة وضخم الرأس وذو قسمات وجه غليظة وحادة، ورغم اختلافه عن صديقه يزيد التاجر والشيخ القليوبي العالم الأزهري لكنه استطاع تكوين صداقه قوية معهم.

أبرزت الرواية قوة عطا كتاجر سواء وهو يمتلك محلا صغيرا ورثته زوجته عن أبيها، وحينما أصبح زوج الأميرة هدى استطاع السيطرة على كل أملاكها وإدارتها ببراعة وعمل على زيادتها، فيقول محفوظ "إن الثروة كشفت مواهبه الكامنة وقوة شخصيته".

صورته الرواية كشخص مادي موالي لكل تيار وفق لقوة هذا التيار، واتضح ذلك فيما ذكرته الرواية: "أدرك عطا الثورة العرابية ولكنها لم تغزو وجدانه الوطني وإنما من زاوية أملاكه وأمواله، فلما صعدت موجتها وظن أنها المنتصرة أعلن تأييده لها ولما تكالبت عليها القوى المعادية ولاح فشلها في الأفق أعلن ولاءه للخديو".

وكانت نهايته في الرواية بمرض الشيخوخة، وذكرت أن زوجته هدى لحقت به بعد أشهر قليلة.

لم يبتعد محسن زايد عن الصورة التي رسمها نجيب محفوظ لشخصية "عطا المراكيبي" كثيراً بل حاول تقديمها بكل تفاصيلها مع إضافة بعض النقاط، مثل كف يده الموشوم الخشن وهو همزة الوصل الأولى التي أعجبت بها شخصية "هدى هانم"، ولكن بدأت قصته من مرحلة النضوج وأثناء زواجه من ابنة صاحب التجارة التي عمل فيها، ولم تبدأ من الطفولة كما ورد في الرواية.

كما أن سبب معرفة هدى بالمراكيبي غير واضحة المعالم في الرواية، فقد اكتفى الكاتب بجملة عن القصة ذكر فيها: "ظل عطا على حاله من القناعة والرقة حتى توفيت امرأته سكينة بعد عام من زواج ابنتها نعمة، وإذا بالحي كله يفاجأ بزواجه من الأرملة الثرية هدى الألوزي وكانت تقيم ببيتها العتيق على الجانب المواجه لدكان المراكيبي، فهل كان للقصة تمهيد قديم لم يفطن إليه أحد؟".

ولم تختلف شخصية عطا في المسلسل الموالية للقوى الحاكمة في البلاد عن ما كتبه محفوظ، ونقل العمل مواقفه السياسية من الثورة العرابية والخديو والإنجليز كما كُتبت.

وأبرز المسلسل جانب الوفاء في شخصية المراكيبي، فلم تنقطع صداقته مع أصدقاء بالغورية، وظل يزور يزيد ويلم يقطع الود معه بل سانده في تعيين ابنه عزيز، وحينما عاد داود من دراسته للطب وقف بجانبه وبحث له عن زوجة مناسبة من بنات الطبقات العليا.

نقلت الشخصية التي قدمها أحمد خليل تفاصيل الرواية بشكل كبير، من قوة الشخصية وحب الثراء وذكائه كتاجر، ولكن "زايد" سلط الضوء بقوة على حبه الشديد لهدى وحبها العميق له ما جعلها تنسى أنها أميرة وهو يعمل بصناعة الأحذية، فظهرا كشخصيتين رومانسيتين للغاية، ويتضح ذلك في أكثر من مشهد مثل: "مشهد الزواج، ورقص هدى له رغم مكانتها الاجتماعية، وأيضاً طاعتها له حينما يقرر التعاون مع الإنجليز وبيع أغذية من منتجات مزارعها رغم رفضها لقراره، مشهد موت عطا بعد إصابته بشلل منعه من الحركة، وقد توفيت هدى بعد سنوات كثيرة من رحيله على عكس ما ذُكر في الرواية".