 إيطاليا تسجل 4547 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تسجل 4547 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:51 ص

سجلت إيطاليا 4547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 32 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 812 ألفا و594 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفا و423 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 91 مليونا و20 ألفا و663 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك