عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد آثار حريق اندلع في مدرسة في النيجر وأدى لمقتل أكثر من 20 طالباً وإصابة العشرات.

وبحسب الفضائية، اشتعلت النيران في ثلاثة فصول دراسية مبنية من الخشب والقش، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الذي شهدته، والناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.

كما تعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار النيجر في هذا الظرف الأليم.