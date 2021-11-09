قال صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده لا تزال مستعدة لدعم أي جهود تعاونية مع دول مصر والسودان وإثيوبيا.



وأضاف في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ هناك الكثير من التحديات والمستجدات في إثيوبيا والسودان لكن ذلك لا يعني أنّ بلاده لا تريد أن تعمل عن كثب لجلوس كل الأطراف على طاولة المفاوضات في ملف سد النهضة.



وأوضح أن استئناف الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة يعبر عن حجم الصداقة بين البلدين، مؤكّدًا أن هناك صداقة شخصية بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بليكن.



وأشار إلى أنّ هناك علاقات استراتيجية قوية بين البلدين، وأن هناك تواصلًا دبلوماسيًّا يوميًّا بين البلدين، لكنّه شدّد على أن الحوار الاستراتيجي يؤكد أهمية العلاقات للجانبين.



وأفاد بأن بلاده تعتبر مصر شريكًا ليس فقط في العلاقات الثنائية لكنها شريك ولاعب مهم في المنطقة تجاه كل الملفات.



وأكّد أن مصر لديها وزن وثقل وتأثير في المنطقة، لا سيّما فيما يخص الملف الليبي والأوضاع في السودان أيضًا.