تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بدار السلام

أمر قاضى المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، بحبس عناصر تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات للوقوف على نشاطهم، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (مبلغ مالى "مجهول المصدر" - 2 هاتف محمول).

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما وما أسفر عنه الفحص، اعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة "توكتوك" من منطقة دار السلام بالقاهرة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعقب ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيء النية"، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها.

وأمكن التوصل للمجنى عليه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبسؤاله قرر باكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العميل سيء النية المشار إليه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوكتوك" المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده ضبط (2 مركبة "توكتوك" - 3 دراجات نارية) أقر بشرائهم من المتهمين مقابل مبالغ مالية، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على مركبة "التوكتوك" واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.