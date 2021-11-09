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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تراشق الهنود بروث الأبقار وتلطيخ أنفسهم به، احتفالا بالمهرجان الديني «غور هابا» الذي أقيم في قرية غوماتابورا الهندية يوم الأحد.

ويؤمن القرويون بأن ملابس القديس وبقاياه طُمرت في حفرة داخل القرية، وتحولت إلى رمز «اللينجا» الذي يحاط بروث الأبقار.

وأوضح القرويون أن الروث يتمتع بمكانة مميزة لدى الآلهة المحلية «كار إشواراسوامي»، حيث يبادر القرويون إلى جمع الروث ورميه خلف المعبد في طريقة لإظهار احترامهم للآلهة.

وتشهد قرية غوماتابورا طقوس التراشق بروث البقر في مهرجان ديوالي منذ قرون، فيما تحولت في الأعوام الأخيرة إلى حدث ترفيهي يستقطب الناس من ولايات كارناتاكا وتاميل نادو المجاورتين للقرية.