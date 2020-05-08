الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي خلال معارك جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات من مليشيات الحوثي التابعة لإيران، بنيران القوات الوطنية بجنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري بالمركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية -في تصريح أوردته قناة (اليمن) الإخبارية- إن الجيش والمقاومة أفشلا محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في جبهة الجوف؛ أوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني معارك عنيفة في جبهة حليب وام ريش مع الميليشيات الحوثية الحقوا بهم خسائر في عناصرها والعتاد، موضحا أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.