 إيران تعلن اعتراض طائرات أمريكية بدون طيار اقتربت من منطقة مناورات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعلن اعتراض طائرات أمريكية بدون طيار اقتربت من منطقة مناورات

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:22 ص

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتراض وتوجيه تحذيرات لطائرات أمريكية من دون طيار اقتربت من منطقة تنفيذ المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400" جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن اللجنة الإعلامية للمناورات أن الطائرات غيرت مسارها بعد توجيه تحذيرات لها.

وقالت اللجنة إن المناورات استقطبت "انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة"، مضيفة أن الطائرات بدون طيار الأمريكية كانت تصر على جمع المعلومات والاقتراب من المنطقة العامة للمناورات.

ولفتت إلى أنه تم خلال المناورات تحذير الطائرات الأجنبية بشكل متكرر من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وانطلقت صباح أمس الأول الأحد المناورات البرمائية التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل مكران، جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ويقول الجيش الإيراني إن المناورات تهدف إلى "اكتساب المزيد من الجهوزية القتالية في مواجهة أي تهديد محتمل".


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