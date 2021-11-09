سفير الأردن: مصر تشهد إنجازات عظيمة ليس لشعبها فقط لكن للأمة العربية

قال أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر، إنّ زيارة الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن، هي الزيارة الرسمية الأولى له إلى مصر؛ نظرًا لثقل مصر والعلاقة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن، مؤكدًا أن مصر تشهد في هذه المرحلة إنجازات عظيمة ليس للمصريين فحسب وإنما للأمة العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الزيارة تهدف للتعاون الاقتصادي بين الجانبين؛ ومنها التعاون السياحي حيث تم توقيع اتفاقيتين، مؤكدًا الاتفاق على الترويج المشترك للأماكن السياحية للدولتين على حد سواء، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية في هذا الإطار.

وأوضح أنّ ولي العهد سيزور مشيخة الأزهر غدًا؛ نظرًا لدور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الدفاع عن المسلمين وتقديم الصورة الناصعة للإسلام وتغيير الصورة التي ألحقها الإرهابيين بالدين الإسلامي، لافتًا إلى أن ولي العهد سيزور الكنيسة القبطية.

ولفت إلى أنّ ولي العهد سيقوم بزيارة عسكرية نظرًا لوجود تمرين عسكري، وبعد ذلك سيتفقد قناة السويس؛ للإطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومجالات التعاون المشترك بين الأردن ومصر في هذا المجال.

وشدّد على أن ولي العهد استمع للوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة؛ لاستفادة الأردن من التجربة المصرية الفريدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الأردن يمكنه الاستفادة من هذه التجربة؛ حيث وجّه ولي العهد المسئولين للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، موضحًا أنه سيكون هناك تبادل زيارات لإقامة نموذج مثل النموذج المصري في الأردن.

وأكد أن مصر قدمت خلال السبع سنوات الماضية مشروعات بنية تحتية هائلة؛ مؤكدًا أنه في إطار التعاون الثلاثي (المصري العراقي الأردني) تم التحدث عن إنشاء مدينة صناعية لوجستية على الحدود الأردنية العراقية للدول الثلاث قريبًا، موضحًا أن هذا المشروع واعد لاستفادة الدول الثلاث.

ولفت إلى أن هناك توافقًا على ملف القضية الفلسطينية بين البلدين، وكذلك على كافة المفات في المنطقة، مؤكدًا دعم الأردن للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتينن، وهو الدور المصري أيضًا.

وأوضح أن موقف الأردن من عودة سوريا للجامعة العربية يتعلق بالدول العربية مجتمعة، لافتًا إلى أن عمان مع وحدة الأراضي السورية وترك قرارها للشعب السوري، مؤكدًا أن أهمية سوريا من أهمية الدول العربية.

التتبع