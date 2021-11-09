أكد المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المعترضين على فيلم ريش والذين ألقوا عليه التهم، لم ينظروا إليه فنيًّا على قدر نظرهم له من نواحي أخرى سياسية، مشيرا إلى أن الفيلم حصل على 11 جائزة دولية ولا توجد به مشاركة إسرائيلية.

وقال خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أنّ فيلم ريش حقق مكاسب مالية قبل عرضه في السينمات من المنصات ووزارة الثقافة الفرنسية.

وأوضح أنّ الفيلم نخبوي وتم توزيعه في 13 دولة خارج الوطن العربي، وأن دولًا كثيرة تتفهمه وقدرته.

وتابع: "فوز فيلم ريش بجائزة في مهرجان كان دي حاجة تحلق في السماء باسم مصر ورفع اسم مصر في الخارج، والفيلم يقدم لغة سينمائية جديدة وفكرة تم تناولها بشكل سينمائي احترافي ولجنة التحكيم في مهرجان كان أشادت به".

ونفى حفظي غضبه من الفنان شريف منير بسبب موقفه من الفيلم، قائلا: "التخوين غير مقبول وشريف منير لم يقصد تخويني بالهجوم على فيلم ريش".