أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن بلاده مستمرة في بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة أنباء الأردن، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبد الله، بقصر الحسينية اليوم الثلاثاء، رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي النائب الدكتور منصور عباس، حيث تم بحث آخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام قدمًا.

وأكد الملك عبد الله، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

بدوره، أشاد الدكتور عباس بمواقف العاهل الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وبمساعي الأردن الدؤوبة للحفاظ على الوضع القائم في القدس الشريف ودعمه لصمود المقدسيين، مثمنًا ما يقدمه الأردن للفلسطينيين خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والحج والعمرة.