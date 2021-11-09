يلتقي الجمهور المصري والعربي، اليوم، في 7 مساء بتوقيت القاهرة على الإنترنت، بـ5 مخرجات مصريات صنعن أفلامًا قصيرة تناقش العلاقة بالأم من زوايا مختلفة.

عرضت الأفلام الخمسة ضمن برنامج "أمهات عن قرب" في إطار الدورة الـ14 لقافلة بين سينمائيات، والأفلام من إنتاج الدورة الأولى لورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي التي تنظمها قافلة بين سينمائيات سنويًا منذ عام 2019.

يجري اللقاء أون لاين، اليوم، الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة من خلال تطبيق زووم على الرابط:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Z5E7JXIMSB2QX0Z4IEpEkA

والأفلام الخمسة هي "مصرية" للمخرجة أسماء جمال، و"ماما باقولك إيه" للمخرجة إيمان مجدي، و"رفقاء سكن" للمخرجة رانيا زهرة، و"كف مريم" للمخرجة هديل عادل، و"تطلع البنت لأمها" للمخرجة ندى حجازي، ويدير اللقاء مع المخرجات الخمسة ناهد نصر وآية المرسي.

يدور فيلم "مصرية" للمخرجة أسماء جمال عن أم اسمها مصرية تعيش مع عائلتها في منزلها الصغير بالمدينة بعيدا عن مسقط رأسها في الصعيد، وتُحاول أن تجد السعادة في ذكرياتها البعيدة، والفيلم من إنتاج ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي لقافلة بين سينمائيات

أسماء جمال مخرجة ومصوّرة صحفية، سبق أن قدمت عددًا من الأفلام المستقلة وهي «الاستروكس» و«مهرجان مكن»، و«المرسال اللي بعته»، التي شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحازت الجوائز.

أما فيلم "كف مريم" للمخرجة المصرية هديل عادل، فيحكي عن أم وابنتها تستمتعان بروتين الصباح رغم وجود ضيف غير مُتوقع.

وتحاول المخرجة والممثلة وراقصة الباليه رانيا زهرة في فيلمها التسجيلي القصير "رفقاء سكن" الاقتراب من عالم والدتها التي تشاركها المنزل، بعد سنوات من وفاة والدها المروعة.

يأخذنا الفيلم من خلال مجادلات الأم والبنت اليومية في محاولتها لحماية هويتها، إلى شكل جديد لعلاقتهما على الرغم من شخصياتهما المختلفة. بينما يظهر في الخلفية خوف البنت المتنامي دون وعي من تكرار تجربة الموت المفاجئ.

ومن خلال فيلم "ماما بقولك إيه"، تحكي المخرجة وبطلة الفيلم إيمان مجدي، عن رحلة عودتها لمنزل العائلة بعد الطلاق، وكيف تجددت جسور علاقتها مع والدتها خلال فترة إقامتها بمفردها هناك.

ويتتبع الفيلم الوثائقي القصير "تطلع البنت لأمها" المخرجة وبطلة الفيلم ندى حجازي، صانعة الأفلام المصرية الشابة، وهي تحاول سد الفجوات بين الأجيال في العلاقة بين الأم وابنتها، مع التركيز على موضوعات الاستقلال والانفصال.

ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي هي ورشة تدريب للنساء على التقنيات الفنية من إخراج ومونتاج وتصوير وإنتاج، تقوم بالتدريس فيها محترفات من مصر ومن بلاد عربية وأوروبية في مجال الأفلام التسجيلية الإبداعية.

تستمر الورشة لمدة 8 شهور ويتم تنظيمها كواحدة من أنشطة قافلة بين سينمائيات، وتستهدف تنمية قدرات ومهارات المخرجات الجدد في مجال الفيلم التسجيلي الإبداعي. تعتمد طريقة التدريس على الممارسة والتدريبات المستمرة. هذه التدريبات مصممة ليتم تنفيذها بشكل جماعي وذلك من أجل الدفع باتجاه التفكير الجمعي خلال عملية التعلم والإنتاج.

تستهدف الورشة كذلك مساعدة المشاركات على التركيز على أهم العناصر الإبداعية في إنتاج الفيلم التسجيلي حتى يكون قادرا على إثارة العقلية النقدية لدى المشاهد.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة لورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي للعام 2022 الشهر الماضي، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم يوم 18 نوفمبر الجاري. للتقديم في الورشة من خلال الرابط التالي: https://www.womencaravan.online/4crdwpage