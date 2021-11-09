بدء حصر عقارات عرب الحصن لتنفيذ محور الخصوص بالمطرية

نائب محافظ القاهرة: تشكيل لجنة للحصر لمعرفة تقدير التعويضات المطلوبة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال حصر العقارات المطلة على محور الخصوص الجديد، في مسطرد، بمنطقة عرب الحصن، بالمطرية، موضحا أنه تم تشكيل لجان للحصر، طبقاً لقرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأضاف صابر، في بيان، أن ذلك تمهيداً لتقدير التعويضات المطلوبة لتنفيذ المحور، موضحا أن هذا المحور جارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبدأ من ميدان رنين بالمطرية بالتقاطع مع محور مسطرد، بمنطقة التوفيقية، فى اتجاه الطريق الدائري.