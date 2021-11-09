إحالة قضية مصرع طفلة بالملاهي إلى محكمة جنايات الإسكندرية

أحالت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أوراق قضية مصرع الطفلة، دنيا سعيد، 12 عامًا، داخل ملاهي "فرحه" الكائنة في منطقة الرأس السوداء، إلى محكمة جنايات الإسكندرية؛ محاكمتهم، وذلك بعد أن كشف تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة مسئولي حي أول المنتزه، أنها تدار "بدون ترخيص"، ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية.

فيما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، أن المنشأة غير مُسجلة لديهم من الأساس، لعدم حصولها على أى تراخيص، فيما أفاد تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة، ولا تصلح للاستخدام.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة أول المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قررّ 29 سبتمبر الماضي، تجديد حبس مالكي الملاهي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص، والتسبب في قتل طفلة عن طريق الخطأ.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار متهم هارب من مالكي الملاهي، وذلك بعد أن تسببوا في مصرع الطفلة، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، إثر سقوطها من لعبة "الإعصار"، عقب دقائق من استقلالها، بعد أن قصدتها للتنزه رفقة أسرتها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسئولي الحي؛ لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، وصرحت بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا حول سقوط طفله من لعبة ملاهي "فرحة" عقب تشغيلها بدقائق، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وفارقت الحياة فور وصولها.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية وسؤال أسرتها أن الطفلة كانت برفقتهم في نزهة، وطلبت استقلال اللعبة، ولكون الكراسي متهالكة، ولا يوجد نظام أمان، ربطوا رجلها بـ"حبل" في الكرسي.

وعقب تشغيل اللعبة بعده دقائق، فوجئوا بسقوطها من على مسافة 10 أمتار، وارتطمت في أجزاء من اللعبة، فنقلوها إلى المستشفى، ولفظت أنفسها الأخيرة بداخلها، حيث اتهموا ملاك الملاهي، والقائمين عليها بالتسبب في الحادث.

تم ضبط أحد مسئولي الملاهي، وتشميعها بمعرفة الحي، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 32213 لسنة 2021 إداري أول المنتزه، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان؛ لبيان ملابسات الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيق.