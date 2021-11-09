افتتح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران،اليوم، مكتب الشركة الجديد بالدوحة، بحضور أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية، وعبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي الAACO، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر بدولة قطر، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة، ومحمد الهجري رئيس هيئة الطيران المدني القطري.



وذكرت مصر للطيران أن ذلك جاء على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للإتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من ١٠ إلى ١٢ نوفمبر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.



وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران قائلا " أن افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصرللطيران لتطوير كافة الخدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم.



ويتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالاضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافة خدمات السفر والحجوزات، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها.



جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا بين القاهرة إلى الدوحة بأحدث طرازات الشركة.