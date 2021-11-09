اليابان تخفف قيود كورونا المفروضة على دخول الأجانب

أعلنت سلطات الهجرة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستفتح أبوابها أمام وصول أجانب جدد لأول مرة منذ عشرة أشهر.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية، عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك يعد تطورًا واعدًا بالنسبة لآلاف الطلاب والعمال الذين ينتظرون دخول البلاد إلا أنه لا يزال هناك سقف صارم لعدد الأفراد الذين يسمح لهم بالدخول في اليوم الواحد.

ومن المقرر أن يتعين على القادمين في رحلات عمل المطعمين بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من قبل الحكومة اليابانية الخضوع لحجر صحي لمدة ثلاثة أيام فقط، على أن تواصل الحكومة الحد من عدد القادمين من الخارج إلى اليابان عند 3500 شخص في اليوم بمن فيهم المواطنون اليابانيون.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تغير طريقة تقييم حدة الوضع الخاص بفيروس كورونا في البلاد على أن يتألف من 5 مراحل ويعطي أهمية أكبر لحجم الضغط الذي تشهده الخدمات الطبية.

وقال رئيس اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة أومي شيجيرو "يهدف المقياس الجديد للحد من العدوى بغرض تفادي أوضاع تحمل المنظومة الطبية حملا يفوق طاقتها كما أنه مصمم بحيث يعيد الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية إلى وضعها الطبيعي".