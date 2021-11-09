قال الكاتب الليبي كامل المرعاش، إنّ تركيا تعمل على تفويت الفرصة على الشعب الليبي لإعطاء كلمته في صناديق الاقتراع خلال الانتحابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أن تركيا تتعنت في إخراج قواتها والمرتزقة الذين قال إنهم "سوريون".

وأكّد أهمية إجراء الانتخابات ومنع المعرقلين من إثارة أي فوضى تؤدي إلى تأجيل الانتخابات وبخاصة من بعض المجموعات المسلحة والمليشيات التي تدين للخارج لا سيما لتركيا، مشدّدا على أن استقرار ليبيا ليس من مصلحة تركيا.

وعن الانتخابات الرئاسية، أوضح المرعاش أن القانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتضمن موادًا واضحة.

وتابع: "المشير خليفة حفتر قبل بهذه القوانين وغادر منصبه الرسمي قبل فترة الثلاثة أشهر المحددة لكن الدبيبة لم يفعل ذلك، كما أنّه وقع على تعهد عند اختياره رئيسًا للحكومة بألا يتقدم لأي انتخابات مقبلة".

وأشار إلى أنّ الجميع مطالبون باحترام القانون، والذهاب إلى صناديق الاقتراع، وأن ينتج الشعب اللليبي مؤسسات شرعية جديدة لها مصداقية ولديها شرعية تنبع من الشعب الليبي بشكل مباشر وليس من الحكومة الحالية.