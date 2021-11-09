الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض المزيد من العقوبات على بيلاروس

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المرتبطة بجمهورية بيلاروس وأفعالها التي تسببت في تزايد أزمة المهاجرين والأزمة الإنسانية عند حدود التكتل الشرقية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي بعدما استخدمت القوات البولندية الغاز المسيل للدموع لمنع المهاجرين، الذين دفعت بهم بيلاروس إلى الحدود، من اقتحام سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدود الدولتين عند الحافة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وتهدد المواجهة بأن تصبح مميتة بشكل متزايد، نظرا لأن آلاف الأشخاص من الشرق الأوسط عالقون في الغابات مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

ووافقت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على توسيع نطاق نظام العقوبات الحالي الموجه إلى بيلاروس لكي يشمل أشخاصا وكيانات يدعمون إقامة المعابر الحدودية غير الشرعية، بحسب مسؤول مطلع على القرار.