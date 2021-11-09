الداخلية التركية تطلق عملية جديدة ضد المسلحين الأكراد جنوب شرقي البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء إطلاق عملية أمنية جديدة ضد مسلحى منظمة "حزب العمال الكردستاني" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن العملية، التي تحمل اسم "أرن الشتاء-1"، تهدف إلى "إخراج المنظمة بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في الولاية".

وأشارت الداخلية التركية إلى مشاركة 1550 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية.

يشار إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.