محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة في مركز ملوي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود ، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة تفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، وأعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، وأعمال إنشاء نقطة إسعاف القرية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة، ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، ومشروع توسعة مدرسة وحدة معصرة ملوي الابتدائية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

جاء ذلك بحضور فريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وأحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة.