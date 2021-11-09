إلقاء القبض على 16 شخصا بجلاسكو لمشاركتهم في احتجاجات على هامش قمة كوب 26

ذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، أنه قد تم إلقاء القبض على 16 شخصا في جلاسكو، لفترة وجيزة، بعد مشاركتهم في احتجاجات مناهضة لاستخدام تقنية "التكسير الهيدروليكي" المثيرة للجدل، على هامش انعقاد قمة تغير المناخ "كوب 26" مساء الاثنين.

وقالت شرطة اسكتلندا، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم استدعاء "فريق تفريق الاحتجاجات"، لإخراج المتظاهرين بأمان خارج مكان إقامة الحدث في جلاسكو.

وذكرت وسائل الإعلام الاسكتلندية، أن المتظاهرين استهدفوا مأدبة عشاء تضم مسؤولين تنفيذيين لمؤسسات أعمال.

وكتبت الشرطة تغريدة على موقع "تويتر" أثناء الحادث مساء الاثنين، قالت فيها إنهم "سهلوا مظاهرة سلمية"، إلا أن "فريق تفريق الاحتجاجات" كان يقوم بتفريق المتظاهرين "للموازنة بين الحق في الاحتجاج والسلامة العامة وحقوق المجتمع الأوسع".

وقالت الشرطة إنه قد تم إلقاء القبض على الـ16 شخصا، وتحذيرهم، ثم إطلاق سراحهم.