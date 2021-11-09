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إيهاب جلال: اعتذرت عن تدريب منتخب مصر في عهد الجنايني

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:37 ص

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، لأول مرة عن ترشحه لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، في عهد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "عرض علي تدريب منتخب مصر واتفقت مع إدارة اتحاد الكرة على كل البنود".

وأضاف: "تمسكت بطاقمي الفني الذي أعمل معه ومتمثل في حمد إبراهيم ومصطفى كمال وكان هناك كلام على مدرب الحراس، وعماد متعب كان مرشحات لمنصب مدير المنتخب ومحمد شوقي أيضا".

وأكمل إيهاب جلال: "اتفقت على كل شئ وكنت أجهز نفسي لتولي المهمة رسميا بعد الرحيل عن المصري، واجتمعت مع أشرف صبحي وأكدت له عدم وجود مشكلة مع أي شخص ولكنني أحب العمل مع جهازي المعاون".

وأتم إيهاب جلال: "بعد ذلك وجدت مكالمة من أحد المسؤولين يطلب مني تغيير في الجهاز وهو ما رفضته واعتذرت عن المهمة بشكل رسمي".


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