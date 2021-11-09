العراق يخصص أموالا لإعادة مواطنيه العالقين على حدود بيلاروسيا

خصصت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، 200 ألف دولار لوزارة الخارجية؛ لدعم عودة العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا طوعيا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة عقدت اليوم جلسة اعتيادية، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقررت تخويل وزارة المالية بتخصيص مبلغ 200 ألف دولار من احتياطي الطوارئ للسنة المالية الحالية لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت منذ أشهر إيقاف الرحلات الجوية الجوية إلى بيلاروس في أطار مساع للحد من استغلال العراقيين في عمليات التهريب إلى البلدان الأوروبية، كما خصصت رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية العراقية بنقل العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية طوعيا وإعادتهم إلى البلاد.