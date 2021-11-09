الوطني للدراسات: دول الشرق الأوسط تعرضت لـ131 هجمة إرهابية خلال أكتوبر الماضي

كشف رصد أجراه "المركز الوطني للدراسات" بشأن الأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر أكتوبر الماضي، عن تراجع معدل الهجمات الإرهابية التي شهدتها المنطقة.

ورصد المركز -خلال هذه الفترة- نحو 131 هجمة إرهابية، مقابل 140 هجمة خلال سبتمبر الماضي، وذلك بعد استبعاد كل العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.

وأشار إلى وقوع نحو 116 هجمة إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي، بنسبة 88.5% من إجمالي عدد الهجمات، بينما لفت إلى وقوع نحو 15 هجمة إرهابية في الدول التي يصفها التقرير بـ"المستقرة"، وذلك بنسبة 11.5% من إجمالي الهجمات ذاتها.

وأوضح -في العدد العاشر من مؤشر الإرهاب الشهري للشرق الأوسط والمنطقة العربية- اتخاذ أشكال من بينها الهجمات المسلحة والتفجيرات، وذلك بعدما رصد على مدار الشهر وقوع نحو 56 هجمة مسلحة (بينها 55 هجمة في دول الصراع، وهجوم وحيد في الدول المستقرة)، ووقوع نحو 50 تفجيرا (بينها 44 في دول الصراع؛ و6 تفجيرات في الدول المستقرة).

ولفت إلى زيادة عدد عمليات الخطف والقتل التي نفذتها التنظيمات الإرهابية بشكل ملحوظ، بعدما بلغ عددها خلال شهر أكتوبر 8 عمليات، مقابل 3 عمليات على مدار شهر سبتمبر، وذلك قبل أن يشير إلى ثبات معدل العمليات الانتحارية خلال الشهرين الأخيرين عند 4 عمليات انتحارية.

وعلى الصعيد الجغرافي، كشف العدد العاشر من مؤشر الإرهاب، احتفاظ العراق بصدارة الدول الأكثر عُرضة للهجمات الإرهابية، وذلك بعدما بلغ إجمالي عدد الهجمات الذي تعرض له على مدار الشهر نحو 54 هجمة، مقابل 56 هجمة خلال شهر سبتمبر، واحتفاظ أفغانستان بالمركز الثاني الذي احتلته برصيد 36 هجمة مقابل 29 هجمة في سبتمبر، وذلك قبل أن يكشف "المؤشر" عن تبادل كل من سوريا والصومال للمركزين الثالث والرابع؛ حيث احتل الصومال المركز الثالث برصيد 17 هجمة.

بينما جاءت سوريا -ومعها اليمن- في المركز الرابع برصيد 4 عمليات لكل منهما، وكان معدل الهجمات الذي تعرض له الصومال خلال شهر سبتمبر بلغ 16 هجمة، في حين بلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها سوريا في سبتمبر نحو 22 هجمة.

وفي السياق ذاته، أشار المركز إلى اتساع النطاق الجغرافي للهجمات الإرهابية بالدول التي يصفها المؤشر بـ"المستقرة"، وعددها 21 دولة من بين 29 دولة يقوم المؤشر بمتابعتها، حيث طالت الهجمات الإرهابية خلال شهر أكتوبر: (السعودية، وباكستان، وإيران، وإسرائيل، وتركيا، ومصر، والجزائر)، في مقابل 4 دول فقط تعرضت لمثل هذه الهجمات خلال شهر سبتمبر، وهي (باكستان، والسعودية، ومصر، وإيران)، وهو ما أرجعه المؤشر إلى احتدام أزمات وصراعات إقليمية بعينها، وعلى رأسها الأزمة اليمنية والصراع المكتوم بين إيران وإسرائيل.

وكشف المركز عن سعي تنظيم (داعش) نحو توظيف ورقة المذهبية، لافتا إلى أن هذا النهج ظهر واضحا في كل من أفغانستان والعراق، بعدما قام التنظيم بتنفيذ عدد من الهجمات الشرسة ضد الشيعة في البلدين، التي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا.

أما فيما يتعلق بالجهود، رصد المركز الجهود المتميزة التي قامت بها أجهزة الأمن والاستخبارات في العراق والسودان، وأسفرت عن سقوط "سامي جاسم" نائب أبو بكر البغدادي، ومسئول نقل عوائل داعش من سوريا إلى العراق، بأيادي المخابرات العراقية، وكذلك سقوط عناصر داعشية عديدة كانت تنوي تنفيذ بعض الهجمات الإرهابية في السودان.