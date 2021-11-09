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القاهرة تستضيف المنتدى العربي الاستخباري

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:51 م

تستضيف القاهرة اليوم /الثلاثاء/ الاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري.


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