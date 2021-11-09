 تشوبو-موتينج لاعب بايرن يدخل الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة زوله بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تشوبو-موتينج لاعب بايرن يدخل الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة زوله بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 6:29 م

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء أن إريك ماكسيم تشوبو-موتينج أصبح رابع لاعب في الفريق يدخل الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة نيكلاس زوله بفيروس كورونا.

وذكر بايرن أن تشوبو-موتينج كان على تواصل مع زوله مثل جوشوا كيميتش وجمال موسيالا وسيرج نابري، وأصبح هو الآخر بحاجة لدخول الحجر الصحي.

وثبتت إصابة زوله بفيروس كورونا فور انضمامه للمنتخب الألماني أمس الاثنين. وجاءت نتائج اللاعبين الثلاثة الآخرين سلبية ولكنهم دخلوا الحجر الصحي لأنهم كانوا على تواصل مباشر مع زوله حيث سافروا معه بجانب لاعب سالزبورج كريم أديمي.

وذكر بايرن أن زوله تم تطعيمه بشكل كامل ولم يكن يعاني من أي أعراض.


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