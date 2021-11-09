الشرطة النرويجية تقتل رجلا لتهديده المارة بسكين

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قتلت الشرطة النرويجية رجلا، متهما بتهديد عدة أشخاص بسكين اليوم الثلاثاء، باطلاق النار عليه في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين "هذا شخص كنا نعرفه من قبل ،وبناء على ذلك لا نرى أي دليل على عمل إرهابي ، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نستبعد أي شيء ".

كان قد تم إبلاغ الشرطة في الصباح عن رجل يهدد المارة بسكين.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، كان الشخص المشتبه به يسير في الشارع عاري الصدر وبدون حذاء.

وقالت الشرطة إنها حاولت إصابة الرجل بسيارة دورية وتوقيفه أمام حائط، ولكن هذه المحاولات فشلت.

واضافت أن الرجل قام بعد ذلك بفتح باب سيارة الدورية وأصاب أحد رجال الشرطة بالسكين.

وأطلق رجال الشرطة النار على المهاجم الذي توفي بعد وقت قصير.