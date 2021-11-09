وزير الخارجية الإيراني: جادون بشأن المفاوضات ومستعدون للتوصل فورا لاتفاق جيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران جادة بشأن المفاوضات النووية، المقرر استئنافها نهاية الشهر الجاري، وأنها مستعدة للتوصل على الفور لاتفاق جيد.

وأوضح، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا يستلزم "عودة الأطراف الأخرى إلى كامل التزاماتها وإلغاء العقوبات".

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية، وأعربا عن التطلع لتعزيز التعاون.

وتطرق الوزير الإيراني إلى البرامج الدفاعية لبلاده، مشددا على أن هذا حقها السيادي شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى.

وقال: "من دون الالتفات إلى السلوك الأمريكي غير البناء في فرض العقوبات، سنواصل تعزيز قدرات البلاد الدفاعية بقوة".