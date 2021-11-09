انطلاق المبادرة الرئاسية لتوفير الخدمات الصحية في دور الأيتام بقنا

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق المبادرة الرئاسية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل دور الأيتام، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح وكيل صحة قنا، أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات منها توفير الرعاية الصحية المستمرة للأطفال بدور الأيتام خلال السن المدرسي، من سن 5 إلى 18 سنة، من خلال فريق طبي متكامل من طبيب بشري، طبيب أسنان، فني معمل، تمريض، وكذلك فحص الأنيميا والوزن والطول للأطفال بدور الرعاية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لدى الأطفال وفحص الأسنان للأطفال من الحشو والتنظيف والخلع.

وقالت الدكتورة أسماء أحمد، مسؤل الرعاية الأساسية بالمديرية والمشرف على المبادرة، أن المبادرة تقدم ندوات توعية وتثقيف صحي حول أهمية النظام الغذائي السليم للأطفال وطرق الوقاية من الأمراض، وفي حالة أن الطفل مصاب يتم تحويله إلى المستشفى لتولي الرعاية الصحية اللازمة.