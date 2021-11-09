إصابة طالب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره إلى معهده الفني في الإسكندرية

أصيب شاب يدعى، عاصم محمد، 16 عامًا، طالب مقيد بالفرقة الأولى، قسم لحام، بالمعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، في الإسكندرية، اليوم الاثنين، باشتباه ارتجاج في المخ، وكسر مضاعف في القدم، وحالته خطره، وذلك بعد أن صدمته سيارة ملاكي، لدى محاولته عبور امتداد طريق شارع مصطفى كامل، من محطة الإصلاح، المجاور لـ3 مدارس حكومية، محاولًا الوصول إلى المعهد، الكائن في نطاق حي ثانٍ المنتزه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي، بإصابة طالب؛ لدى عبوره الطريق المار من أمام المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس: المشير عبد الحليم أبو غزالة لغات، والشهيد محمد أحمد عطية دويدار الإعدادية، ومدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات.

ووفقًا لمصدر أمني، لـ"الشروق"، تم نقل الطالب المُصاب بسيارة إسعاف إلى مستشفى طوسون للتأمين الصحي، وتحرر محضر جنح بالواقعة، والتحفظ على السيارة وقائدها، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

وفي هذا الصدد، علق بعض أهالي المنطقة، وأولياء أمور الطلاب، على فيديو الحادث، الذي انتشر عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضرورة وضع إشارات مرورية ضوئية، وعمل مطبات صناعية في المنطقة، خاصة مع عبور الطلاب للشارع السريع، وتكرار تلك الحوادث بصفة شبه دورية.