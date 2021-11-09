الداخلية تنفي تورط رجال الشرطة في علاقة مع تاجر مخدرات في المحلة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخص ادعى كذبا تورط رجال وأفراد الشرطة بعلاقة مع "تاجر مخدرات" بمركز شرطة المحلة بالغربية .

بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا استغاثة زعم خلالها صاحب الحساب المشار إليه تورط عدد من رجال وأفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية مع عناصر إجرامية مشهور عنها الإتجار بالمواد المخدرة بدعوى وجود علاقة قرابة بينهم وبين الأخير أتاحت له فرض سيطرته ونفوذه على المواطنين والتعدى عليهم.

وتبين أن الشاكى ("له معلومات جنائية" - مقيم بالغربية)، وبسؤاله أفاد بوجود خلافات زوجية بينه وبين طليقته حيث تبادل الطرفان إقامة الدعاوى القضائية فى هذا الشأن، وإدعائه بإجراء التحريات - على خلاف الحقيقة - لصالح طليقته فى المحاضر المتبادلة بينهما، والإدعاء بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه "أحد المناصرين لطليقته فى الدعاوى القضائية" لتجارته بالمواد المُخدرة.

واستكمال الفحص، تبين كيدية الشكوى وعدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبالكشف عن الشخص "السابق الإدعاء عليه بنشاطه فى تجارة المُخدرات".

ولم يستدل على ثمة معلومات جنائية مُسجلة أو أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاكى لإدعاءاته الكاذبة بوجود علاقة مع "تاجر مخدرات" بهدف إثارة الرأى العام والضغط على الجهات الأمنية لإتخاذ إجراءات لصالحه فى قضايا وبشكل غير حيادى ضد طليقته.